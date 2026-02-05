Finto malore per scroccare un passaggio all' ambulanza del 118 condannato il secondo autore del video su TikTok

La giustizia ha condannato il secondo giovane coinvolto nello scherzo di quest’estate, quando due ragazzi nordafricani hanno simulato un malore per farsi portare in ambulanza e poi hanno postato il video su TikTok. La sentenza arriva dopo che la polizia ha identificato e smascherato la truffa, che ha suscitato molte polemiche sui social e tra i cittadini.

La vicenda aveva fatto un enorme scalpore, scatenando anche l'indignazione del ministro Matteo Salvini, con l'Ausl che aveva sporto denuncia nei confronti dei due ragazzi La giustizia ha presentato il conto anche al secondo autore dell'odioso scherzo, andato in scena nell'estate del 2023, quando due giovani nordafricani simularono un malore per scroccare un passaggio all'ambulanza del 118 per poi mettere il video della loro impresa su Tik Tok. Mentre il finto malato, un 23enne residente nel milanese difeso dall'avvocato Gabriella Giuliani aveva patteggiato 4 mesi e 10 giorni, l'amico e coetaneo è finito a processo e, difeso dall'avvocato Stafania Lisi, è stato condannato a 5 mesi pena sospesa (8 quelli chiesti dal pubblico ministero d'udienza Leonardo Berardi) oltre un risarcimento da 1500 euro all'Ausl Romagna e il pagamento delle spese processuali.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su TikTok 118 Colleferro. Incidente tra auto e moto su Via Fontana dell’Oste. Sul posto Polizia Locale, Carabinieri e l’ambulanza del 118 Ambulanza del 118 forzata e depredata mentre i medici soccorrono una persona Durante un intervento di emergenza, un'ambulanza del 118 viene forzata e depredata mentre i medici prestano soccorso a una persona in difficoltà. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su TikTok 118 La truffa del finto malore per borseggiare i turisti in metroA raccontare l'episodio a RomaToday è stata una testimone, che si trovava sul vagone. Tutto è accaduto nel giro di pochi secondi, quando l'orologio segnava le 7:20. Due persone sembravano viaggiare ... romatoday.it Vittima della truffa del "finto carabiniere" una donna di 85 anni #OstraVetere #Ancona #truffa #malore #anziana #RadioBruno #27gennaio x.com È stata ingannata da una chiamata in cui un finuomo che si è finto suo nipote, forse con voce modificata tramite intelligenza artificiale, che in lacrime le ha chiesto denaro e gioielli Dopo aver scoperto l’inganno è stata colta da malore e non ce l’ha fatta. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.