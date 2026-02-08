Riccardo Lorello si aggiudica il bronzo nei 5000 metri di speed skating a Milano. L’atleta italiano ha fatto emozionare il pubblico al Milano Speed Skating Stadium, regalando una medaglia importante alla squadra azzurra. Eitrem ha vinto la gara, mentre Ghiotto si è piazzato quarto. La competizione ha regalato grandi emozioni ai tifosi presenti.

Emozioni fortissime al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il fantastico oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, oggi l’Italia può tornare a esultare: arriva infatti uno splendido bronzo firmato Riccardo Lorello nei 5000. Il ragazzo nato e cresciuto a Rho si è goduto i suoi Giochi di casa fino in fondo, andando ben oltre ogni aspettativa. Dopo aver conquistato in stagione l’argento nei 5 km agli Europei su singole distanze, il lombardo ha confermato una crescita costante, regalandosi una medaglia olimpica che richiama alla memoria l’impresa di Enrico Fabris a Torino 2006. 🔗 Leggi su Oasport.it

Riccardo Lorello sorprende ed è bronzo nei 5000 metri di speed skating! Eitrem domina, 4° Ghiotto

A Milano, Riccardo Lorello conquista il bronzo nella gara dei 5000 metri di speed skating alle Olimpiadi 2026.

Nella Max Aicher Arena di Inzell si è conclusa la seconda giornata dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating.

