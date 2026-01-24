Speed skating | Eitrem fa la storia a Inzell Ghiotto quinto nei 5000 m

Nella Max Aicher Arena di Inzell si è conclusa la seconda giornata dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Gli atleti hanno disputato gare di alta qualità, con Eitrem che ha scritto un nuovo capitolo nella storia della disciplina e Ghiotto che si è classificato quinto nei 5000 metri. L’evento ha confermato il livello elevato e l’interesse crescente per questa disciplina sportiva.

Alle spalle dell'asso scandinavo si sono piazzati il ceco Metodej Jilek e lo stesso Loubineud, con tempi che testimoniano l'altissimo livello raggiunto in questa prova. Con il suo tempo 5'58"52 il 23enne norvegese ha imposto un ritmo inavvicinabile per gli avversari, dominando la gara e riscrivendo il record del mondo, ora di riferimento per tutti i fondisti delle specialità.

