LIVE Speed skating 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Riccardo Lorello sorpresa di bronzo! 4° Ghiotto di un soffio

A Milano, Riccardo Lorello conquista il bronzo nella gara dei 5000 metri di speed skating alle Olimpiadi 2026. La sua performance sorprende tutti, anche se Ghiotto sfiora il podio, arrivando quarto di un soffio. La competizione è stata emozionante e il pubblico ha seguito ogni momento in diretta. Ora Lorello si gode il suo risultato, un passo importante per la sua carriera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Grazie per averci seguito, per il momento è tutto ma restate su OA Sport perchè la giornata non è finta! Buona serata! 17.46: Questa la classifica finale dei 5000 di speed skating che hanno portato all'Italia la settima medaglia dei Giochi di Milano e Cortina e non è finita qui per oggi! 1 Sander Eitrem (Norvegia) – 6:03.95 2 Metodej Jilek (Cechia) – 6:06.48 3 Riccardo Lorello (Italia) – 6:09.22 4 Davide Ghiotto (Italia) – 6:09.57 5 Timothy Loubineaud (Francia) – 6:11.15 6 Peder Kongshaug (Norvegia) – 6:11.31 7 Chris Huizinga (Paesi Bassi) – 6:11.

