Lorello non ricorda molto della gara, ma è felice di aver conquistato il bronzo nei 5000 metri di speed skating a Milano Cortina 2026. L’azzurro ha vinto battendo di poco il compagno di squadra Ghiotto, arrivando terzo con un tempo che lui stesso definisce “un tempone”. È una medaglia storica per l’Italia, che torna a salire sul podio nelle Olimpiadi Invernali.

Riccardo Lorello conquista una sorprendente medaglia di bronzo sui 5000 metri maschili nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro batte il compagno di squadra Davide Ghiotto per 0?35 e sale sul gradino più basso del podio ai Giochi. Nelle parole alla Gazzetta dello Sport l’azzurro sottolinea come i ricordi della gara non siano nitidi: “ Durante la gara non ho pensato a nulla, in verità non ricordo quasi niente, è stato un attimo. Ricordo solo una tabella di Matteo Anesi e le urla di Maurizio Marchetto “. Sorprende invece la lucidità dell’azzurro in una fase di gara così delicata ed importante: “ Negli ultimi due giri ho ragionato sul record olimpico, lo ammetto, e mi sono gasato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Riccardo Lorello: "Non ricordo quasi niente della gara, ma ho capito che avevo fatto un tempone"

Olimpiadi, Riccardo Lorello in pista nel pattinaggio di velocità: Corro per Rho e la LombardiaTesserato per lo Skating Rho, Lorello non ha mai dimenticato le proprie radici. Alle 16 sarà al via nella seconda batteria dei 5.000 metri di pattinaggio di velocità a Rho-Fiera ... varesenews.it

Lorello, il bronzo in casa: Mi sono gasato, ho capito che stavo facendo un temponeIl pattinatore milanese, argento agli europei, compie un'impresa, vincendo una medaglia olimpica alla prima partecipazione ai Giochi. Ho qui tutta la mia famiglia, gli amici, i nonni. È bellissimo ... gazzetta.it

Un esordio olimpico indimenticabile per Riccardo Lorello. Ha vinto a casa sua. Letteralmente: “Abito veramente a dieci minuti da qui. È stato bello perché ho tutta la famiglia, i miei amici, gli avversari delle rotelle e soprattutto sono contento perché ci sono tutti i x.com

Vittoria pesantissima per Riccardo Lorello, che conquista la medaglia di bronzo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità e porta l’Italia sul podio olimpico davanti al pubblico di casa. Classe 2002, lombardo, ha costruito questo risultato con una gara i facebook