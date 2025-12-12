Avevo un palazzo quasi intero a Milano investivo in case ma anche in locali Poi ho visto amici che passavano da una utilitaria alla Porsche e ho capito usavano i miei soldi Tutto è crollato | parla Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano condivide la sua esperienza di successi e delusioni nel mondo degli investimenti immobiliari e delle auto di lusso. La sua storia, raccontata nel programma

Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta su RaiDue, è diventato un caso social ormai da qualche tempo. Complici, lo stile della conduttrice (soggetto anche di una imitazione molto amata nel Gialappa Show) e ospiti che hanno spesso dichiarazioni forti da fare. Nella puntata di sabato 13 dicembre in onda alle 15.30 c’è Costantino Vitagliano. Una vita fatta di un successo clamoroso improvvisamente sparito, una caduta dalle stelle: “Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Ma anche io sono stato truffato e ho perso quasi un milione di euro “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it