Lorello il bronzo in casa | Mi sono gasato ho capito che stavo facendo un tempone

Lorello vince il suo primo oro olimpico. Il pattinatore di Milano, già argento agli Europei, si è preso la sua medaglia alla prima prova ai Giochi. Dopo aver fatto un buon tempo, ha detto di essersi gasato, convinto di aver fatto una delle sue migliori performance. La vittoria sorprende, ma lui si dice felice e soddisfatto, pronto a festeggiare questa grande impresa.

Podio olimpico a 23 anni, a dieci minuti da casa. A premiarti Pau Gasol, leggenda del basket mondiale. Riccardo Lorello è un ragazzo fortunato e soprattutto baciato dal talento. I suoi 5000 metri sulla pista di Rho entrano nella storia del pattinaggio velocità azzurro, a 24 ore dall'oro (altrettanto incredibile) di Francesca Lollobrigida. Bravissimi entrambi, come tutto il settore tecnico del ghiaccio italiano. E pensare che i Giochi sono appena cominciati. La settima medaglia per l'Italia in questi Giochi è del ragazzo milanese, 23 anni compiuti a dicembre, terzo al termine di una gara stellare, chiusa con il record olimpico dal norvegese Eitrem (6'03"95) già detentore del primato mondiale.

Riccardo Lorello, il pattinatore di Rho, torna in Italia con una medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

