Rozzano non sarà capitale della cultura nel 2028 La reazione del sindaco

Rozzano non è stata selezionata come capitale italiana della cultura nel 2028, rimanendo esclusa tra le dieci finaliste. Il sindaco ha espresso il suo rammarico per questa decisione, sottolineando l’importanza della città e il desiderio di continuare a promuoverne il patrimonio culturale. La scelta riflette le sfide e le opportunità di valorizzare il patrimonio locale in un contesto nazionale.

La città del Milanese non è stata scelta nella rosa delle dieci finaliste. Ma per Ferretti si tratta comunque di una vittoria e di un punto di partenza per rigenerare il territorio Rozzano non sarà capitale italiana della cultura nel 2028. La città dell'hinterland a sud di Milano, unica lombarda, è stata esclusa dalle dieci città finaliste, che sono Anagni (Frosinone), Ancona, Catania, Colle Val d'Elsa (Siena), Forlì, Gravina in Puglia (Bari), Massa, Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana (La Spezia) e Tarquinia (Viterbo). Il prossimo passaggio sarà quello delle audizioni pubbliche al Ministero della Cultura, il 26 e 27 febbraio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Rozzano capitale della cultura nel 2028? Una candidatura situazionista ma non folle

Leggi anche: Campus universitario a Rozzano. La promessa del ministro Bernini. E il sogno Capitale della Cultura 2028

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Capitale della cultura, il sogno sfumato di Rozzano (che non entra tra le 10 finaliste): Il cammino è stato già una vittoria; Rozzano tra visione, continuità e nuove sfide: il bilancio di inizio mandato dell'Amministrazione Ferretti; La Rozzangeles degli omicidi o la futura Capitale della Cultura? Come si vive a Rozzano tra microcriminalità e speranza di riscatto; Nella città dei paradossi. Sogno capitale della cultura ma pesa l’escalation criminale.

Capitale della cultura, sogno sfumato. Rozzano non entra tra le 10 finaliste: Il cammino è stato già una vittoriaResi noti i nomi delle città entrate nella rosa tra le quali Catania, Sarzana, Ancona, Anagni e Tarquinia. Per la sfida ambiziosa un dossier con 90 progetti che ha coinvolto associazioni, enti, tessut ... msn.com

Rozzano non ce la fa: fuori dalla lista finale delle città candidate a Capitale della Cultura 2028Per l’unica città lombarda in gara si ferma il sogno. La candidatura per la sfida nazionale aveva prodotto un dossier da 90 progetti. Resta il valore di un percorso culturale condiviso e partecipato ... msn.com

Capitale italiana della cultura 2028: Rozzano (MI) è candidata con il progetto: "La cultura oltre i luoghi comuni". La Capitale italiana della cultura è un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura - Dipartimento per le attività culturali #rozzano #comunedirozz - facebook.com facebook