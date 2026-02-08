Residential building collapses in Lebanon’s Tripoli trapping people sources say

Questa mattina a Tripoli, in Libano, un edificio residenziale di cinque piani è crollato all’improvviso. I soccorsi sono già sul posto, ma ancora non si sa quante persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. La zona è stata evacuata e le autorità stanno cercando di capire l’entità dei danni. La gente del quartiere si è stretta intorno, in attesa di notizie.

BEIRUT, Feb 8 (Reuters) - A five-storey residential building collapsed in the northern Lebanese city of Tripoli on Sunday, trapping an unknown number of people under the rubble, security sources said. Rescue workers and residents had so far recovered three people alive from under the rubble of the building in Tripoli's Bab al-Tabbaneh neighbourhood, Lebanon's National News Agency reported. I soccorritori e i residenti hanno finora recuperato tre persone vive sotto le macerie dell'edificio nel quartiere Bab al-Tabbaneh di Tripoli, ha riferito la National News Agency libanese.

