Four killed in gas blast in residential building in Iran’s Ahvaz media reports

Quattro persone sono morte in un’esplosione di gas avvenuta in un edificio residenziale ad Ahvaz, in Iran. Le autorità locali stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, ma i primi rilievi indicano che la fuga di gas potrebbe aver causato l’esplosione. La tragedia si è consumata in un quartiere della città, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. Le squadre di soccorso sono sul posto e lavorano per estrarre eventuali superstiti.

Jan 31 (Reuters) - Four people were killed after a gas explosion at a residential building in Iran’s Ahvaz, the state-run Tehran Times reported citing the head of the cit. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Four killed in gas blast in residential building in Iran’s Ahvaz, media reports Approfondimenti su Ahvaz Gas Bus crashes into building in South Korea, several feared injured, media reports Un bus si è schiantato contro un edificio a Seoul, in Corea del Sud, causando preoccupazioni per le persone coinvolte. Explosion occurs at Iran’s southern port of Bandar Abbas, Iranian media reports Un’esplosione ha scosso il porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, sabato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ahvaz Gas Four killed in gas blast in residential building in Iran's Ahvaz, media reportsFour people were killed after a gas explosion at a residential building in Iran's Ahvaz, the state-run Tehran Times reported citing the head of the city's fire department. yahoo.com INTANTO A GAZA.... HAARETZ DI OGGI 16 GENNAIO GAZA: The IDF said soldiers killed a Palestinian who "crossed the Yellow Line and approached the troops." L'esercito israeliano comunica che loro soldati hanno ucciso un palestinese che aveva oltrepass facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.