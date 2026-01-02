Ponte di Legno bloccati sul pendio ghiacciato salvati dai Vigili del fuoco

Il 1° gennaio 2026, sulle montagne di Ponte di Legno, quattro giovani sono rimasti bloccati su un pendio ghiacciato durante un'escursione in alta quota. L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha permesso di metterli in sicurezza. L’incidente sottolinea l'importanza di rispettare le condizioni meteo e di pianificare attentamente le attività in montagna, soprattutto nelle zone più impervie e ghiacciate.

Ponte di Legno. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, sulle montagne sopra l'abitato, dove quattro ragazzi sono rimasti bloccati durante un'escursione in alta quota. L'allarme è scattato nella zona della Malga Pozzuolo, a circa 2.100 metri di altitudine, su un pendio reso particolarmente insidioso dalla presenza di ghiaccio. I giovani, partiti per una camminata in montagna, si sono trovati improvvisamente in difficoltà, impossibilitati a proseguire in sicurezza e senza l'attrezzatura tecnica necessaria per affrontare quel tratto del percorso. La situazione, con il calare delle ore e le condizioni ambientali sfavorevoli, ha reso necessario l'intervento dei soccorsi.

Sul pendio ghiacciato senza attrezzatura, salvati quattro ragazzi sopra Ponte di Legno - PONTE DI LEGNO (BS) – Nel pomeriggio di ieri, 1° gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 166 del reparto volo Lombardia per soccorrere quattro ragazzi in difficoltà nei pre ... msn.com

