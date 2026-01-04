Tre escursionisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati a circa 1.300 metri sul Resegone, a Lecco. I tre si sono trovati in difficoltà, senza sapere come proseguire o dove si trovassero esattamente. L'intervento di soccorso ha permesso di mettere in sicurezza le persone e riportarle in un'area accessibile.

Lecco, 4 gennaio 2026 – Tre escursionist i sono rimasti bloccati in quota sul Resegone. Non sapevano più dove si trovavano, né come proseguire. Li hanno individuati e recuperati sani e salvi i Draghi lombardi dei vigili del fuoco. L'allerta. L'allerta è scattata nel pomeriggio di oggi, quando i tre escursionisti si sono ritrovati su un pendio particolarmente esposto e scivoloso. Non avevano più idea di dove si trovassero né erano in grado di ritrovare il sentiero. Piuttosto che rischiare oltre hanno così chiesto aiuto agli operatori del 112. Nessuno di loro era ferito né stava male, i centralinisti del numero unico di emergenza hanno così allertato i vigili del fuoco.

© Ilgiorno.it - Lecco, tre escursionisti in bloccati a 1.300 metri di quota sul Resegone: salvati dai vigili del fuoco

