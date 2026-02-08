Report risultato e gol mentre Haaland accende la corsa al titolo

Il Manchester City conquista una vittoria importante ad Anfield contro il Liverpool. La squadra di Guardiola ribalta il risultato nel finale, segnando due gol negli ultimi minuti e portandosi a un passo dall’Arsenal in classifica. Haaland ancora protagonista, ma questa volta sono i compagni a fare la differenza. La corsa al titolo si fa più emozionante, e i tifosi restano in attesa di nuovi sviluppi.

2026-02-08 20:38:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Liverpool-Manchester City in Premier League Il Manchester City ha ottenuto una drammatica vittoria per 2-1 sul Liverpool ad Anfield, ribaltando uno svantaggio nel finale con due gol nei minuti finali per tenere il passo con l’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League. La partita inizia con la consueta intensità, con il City che crea la prima occasione netta. Nel giro di due minuti, Bernardo Silva ha fatto scivolare Erling Haaland in porta, ma Alisson ha reagito rapidamente e ha soffocato il tentativo basso dell’attaccante.🔗 Leggi su Justcalcio.com

