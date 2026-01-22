Report risultato gol mentre il gol di Sancho manda il Villans in Europa League

L’Aston Villa ha conquistato gli ottavi di finale di Europa League grazie a un gol di Jadon Sancho al 25’. La vittoria in trasferta contro il Fenerbahçe ha garantito il passaggio automatico alla fase successiva, confermando il buon andamento della squadra nella competizione europea. Questa notizia, divulgata da 101greatgoals, evidenzia il risultato ottenuto e il rendimento del club inglese in questa fase della stagione.

2026-01-22 21:43:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il colpo di testa di Jadon Sancho al 25? ha mandato l’Aston Villa agli ottavi di finale di Europa League automaticamente con una partita d’anticipo mentre la squadra della Premier League ha vinto in casa del Fenerbahce. Il ritrovato Sancho ha incontrato una deviazione di Matty Cash decidendo la gara della settima giornata a Istanbul, dove Kerem Akturkoglu si è visto annullare un tiro a 15 minuti dalla fine per fuorigioco contro l’ex attaccante del Villa Jhon Duran. Anche Morgan Rogers si è visto annullare un gol quando il centrocampista si è infilato dopo la ripresa, con la palla che si ritiene abbia colpito l’arbitro Luis Miguel Branco Godinho come parte del movimento.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Report, risultato e gol con la doppietta di Malen che regala ai Villans una vittoria di misura

Leggi anche: Report, risultato e gol mentre Rutter salva il punto finale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; RIMONTA DA TRE PUNTI: 3-1 A COMO; Una finale folle premia il Senegal, Marocco in lacrime; Under 16 regionali / Report - Baveno Stresa e Chisola vincono sempre, ma la copertina è tutta per Novaromentin e Asti.

La vittoria del #Chelsea contro il #Pafos porta con sé più interrogativi che altro: #Rosenior ha tanto da fare Il Times: "La prossima sfida è contro il #Napoli di Antonio #Conte, che ha bisogno di fare risultato per qualificarsi. «Non sono intimorito,» ha detto Rosen - facebook.com facebook