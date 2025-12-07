Report risultato e gol mentre Rutter salva il punto finale

2025-12-07 18:02:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Rimani aggiornato su tutta l’azione dello scontro di domenica all’Amex Stadium. Il Brighton ha tardato a recuperare un punto mentre il gol di Georginio Rutter nei minuti di recupero ha fruttato un pareggio per 1-1 contro il West Ham all’Amex Stadium. Jarrod Bowen aveva già portato in vantaggio gli ospiti durante un secondo tempo in cui erano loro a rappresentare la maggior parte della minaccia, ma la tenacia del Brighton alla fine ha dato i suoi frutti dopo una prestazione sostanzialmente piatta sotto porta. Le fasi iniziali sono state lente, con entrambe le parti che hanno faticato a trovare il ritmo in un pomeriggio piovoso nel Sussex. 🔗 Leggi su Justcalcio.com