Roberto Vannacci critica duramente la cancellazione della conferenza stampa alla Camera del comitato ‘Remigrazione e riconquista’. Vannacci afferma che così si è eliminata la possibilità di confronto e si è avvicinata alla fine della democrazia. L’esponente di CasaPound avrebbe dovuto partecipare, ma l’evento è stato annullato senza spiegazioni chiare.

Roberto Vannacci ha detto la sua sulla cancellazione della conferenza stampa alla Camera del comitato ‘Remigrazione e riconquista’, durante la quale avrebbero dovuto prendete la parola alcuni esponenti di CasaPound. «Oggi a Montecitorio è morta la democrazia », ha scritto su Facebook l’ex generale, oggi vicesegretario della Lega, fresco del lancio del marchio “Futuro Nazionale”. L’evento è stato annullato per motivi di ordine pubblico, dopo la protesta delle opposizioni che hanno occupato la sala stampa. «Mi auguro un deciso intervento del capo dello Stato che è garante e custode della nostra Costituzione», ha aggiunto, esortando a una riprogrammazione dell’incontro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cancellazione della conferenza stampa sulla remigrazione, Vannacci: «Morta la democrazia»

Approfondimenti su Remigrazione Riconquista

Ultime notizie su Remigrazione Riconquista

Cancellazione della conferenza stampa alla Camera sulla remigrazione, Vannacci: «Morta la democrazia»Roberto Vannacci ha detto la sua sulla cancellazione della conferenza stampa alla Camera del comitato ‘Remigrazione e riconquista’, durante la quale avrebbero dovuto prendete la parola alcuni esponent ... msn.com

Bella Ciao e Costituzione: così il centrosinistra blocca la conferenza dell’estrema destra sulla remigrazioneOpposizione di centrosinistra blocca la conferenza sulla remigrazione alla Camera con cori di Bella Ciao e bandiere della Costituzione. tag24.it

LaPresse. . Conferenza annullata, scatta la protesta di CasaPound a Montecitorio. Il comitato "Remigrazione" manifesta davanti alla Camera contro la cancellazione dell'incontro stampa organizzato dal leghista Domenico Furgiuele. L'evento, che doveva pres - facebook.com facebook

Alta tensione fuori dalla Camera a Roma dopo l'annullamento della conferenza stampa sulla Remigrazione per motivi di ordine pubblico. Jacopo Massetti, Salvatore Ferrara, Ivan Sogari, Luca Marsella, gli esponenti di estrema destra che dovevano intervenire x.com