La conferenza stampa alla Camera sul tema della remigrazione è stata cancellata all’ultimo minuto. Roberto Vannacci critica duramente la decisione, affermando che così si è “morta la democrazia”. L’evento, organizzato dal comitato ‘Remigrazione e riconquista’, prevedeva interventi di alcuni rappresentanti di CasaPound, ma è stato annullato senza spiegazioni ufficiali. Vannacci non risparmia critiche e denuncia una perdita di spazio per il confronto pubblico.

Roberto Vannacci ha detto la sua sulla cancellazione della conferenza stampa alla Camera del comitato ‘Remigrazione e riconquista’, durante la quale avrebbero dovuto prendete la parola alcuni esponenti di CasaPound. «Oggi a Montecitorio è morta la democrazia », ha scritto su Facebook l’ex generale, oggi vicesegretario della Lega, fresco del lancio del marchio “Futuro Nazionale”. L’evento è stato annullato per motivi di ordine pubblico, dopo la protesta delle opposizioni che hanno occupato la sala stampa. «Mi auguro un deciso intervento del capo dello Stato che è garante e custode della nostra Costituzione», ha aggiunto, esortando a una riprogrammazione dell’incontro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cancellazione della conferenza stampa alla Camera sulla remigrazione, Vannacci: «Morta la democrazia»

Approfondimenti su Remigrazione riconquista

Questa mattina era prevista una conferenza stampa alla Camera dei deputati per promuovere una proposta di legge sulla remigrazione.

Una ventina di deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato questa mattina la sala stampa della Camera, dove alle 11.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Remigrazione riconquista

Argomenti discussi: VIDEO / BORSACCHIO, PRESENTATO RICORSO AL TAR CONTRO UN AGRICAMPEGGIO E SULLA CANCELLAZIONE SOLLEVATA UNA QUESTIONE COSTITUZIONALE; Il Pd contro il Comune sulla realizzazione della Casa di comunità di via 8 Marzo: Fondi Pnrr a rischio [VIDEO]; Le Giornate medioevali diventano un caso; Davos, Trump attacca l'Europa. Poi vede Rutte e annuncia intesa con Nato sulla Groenlandia.

Cancellazione della conferenza stampa alla Camera sulla remigrazione, Vannacci: «Morta la democrazia»Roberto Vannacci ha detto la sua sulla cancellazione della conferenza stampa alla Camera del comitato ‘Remigrazione e riconquista’, durante la quale avrebbero dovuto prendete la parola alcuni esponent ... msn.com

Bella Ciao e Costituzione: così il centrosinistra blocca la conferenza dell’estrema destra sulla remigrazioneOpposizione di centrosinistra blocca la conferenza sulla remigrazione alla Camera con cori di Bella Ciao e bandiere della Costituzione. tag24.it

LaPresse. . Conferenza annullata, scatta la protesta di CasaPound a Montecitorio. Il comitato "Remigrazione" manifesta davanti alla Camera contro la cancellazione dell'incontro stampa organizzato dal leghista Domenico Furgiuele. L'evento, che doveva pres - facebook.com facebook

Alta tensione fuori dalla Camera a Roma dopo l'annullamento della conferenza stampa sulla Remigrazione per motivi di ordine pubblico. Jacopo Massetti, Salvatore Ferrara, Ivan Sogari, Luca Marsella, gli esponenti di estrema destra che dovevano intervenire x.com