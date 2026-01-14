In Regione un incontro per la realizzazione degli alloggi edilizia residenziale a Ortona

In Regione si è svolto un incontro tra il dirigente Andrea Liberatore e altri rappresentanti per avviare le procedure necessarie alla stipula della convenzione per la realizzazione di 26 alloggi di edilizia residenziale sociale e delle urbanizzazioni secondarie a Ortona. L’obiettivo è definire gli aspetti tecnici e amministrativi utili alla successiva fase di realizzazione del progetto, che mira a favorire l’edilizia residenziale nel territorio locale.

Un incontro finalizzato all’avvio degli adempimenti necessari alla stipula della convenzione per la realizzazione di 26 alloggi di edilizia residenziale sociale e delle relative urbanizzazioni secondarie a Ortona si è svolto in Regione, tra il dirigente Andrea Liberatore, la responsabile del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Alloggi edilizia residenziale pubblica: pubblicato bando di concorso Leggi anche: Quattro alloggi di edilizia residenziale sociale per disabili a disposizione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Arce – Tavolo tecnico in Comune con Ater: focus sulle criticità dell’edilizia residenziale pubblica; Crotone, consigliere comunale denuncia aggressione fisica e verbale da parte del sindaco. In Regione un incontro per la realizzazione degli alloggi edilizia residenziale a Ortona - L’intervento, promosso da Ater in qualità di soggetto attuatore nell’ambito del Programma integrato di edilizia residenziale sociale prevede un investimento complessivo di 3. chietitoday.it

Ortona: verso la stipula della convenzione per realizzare 26 alloggi di residenza popolare - Si è svolto questa mattina all’Aquila, nella sede del Dipartimento territorio e ambiente – Servizio edilizia sociale e scolastica della Regione Abruzzo, l’incontro operativo tra il dirigente Andrea Li ... rete8.it

Ferrovie: Incontro Regione-RFI per potenziare la stazione di Imperia x.com

Dopo il tavolo tecnico in Regione e l’incontro operativo con la ditta esecutrice, entra nella fase attuativa il progetto di ingegnerizzazione e distrettualizzazione dell’acquedotto comunale. Obiettivo: ridurre la dispersione facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.