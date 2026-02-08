referendum giustizia la propaganda allarmistica per il no si inceppa contro il partito radicale

Nel dibattito sul referendum la campagna per il No si scontra con il Partito Radicale. Negli ultimi mesi, le parole e le immagini hanno alimentato un clima emotivo più che razionale, portando spesso a scontri verbali e fraintendimenti. La propaganda allarmistica ha fatto crescere tensioni e confusione tra gli elettori, rendendo difficile capire cosa cambierebbe realmente con il voto.

Nel dibattito sul referendum si è costruito, negli ultimi mesi, un clima emotivo prima ancora che razionale. Manifesti, slogan e talk show hanno ripetuto che votare NO significherebbe difendere la democrazia, mentre il SÌ aprirebbe la strada a un presunto scivolamento autoritario. È una narrazione martellante, semplice da consumare e comoda per chi vuole trasformare una scelta costituzionale in uno scontro identitario. Eppure questa costruzione retorica regge solo finché non la si mette alla prova dei fatti: basta un elemento storico e politico per farla vacillare, e quell’elemento è la posizione del Partito Radicale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

