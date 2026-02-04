Comitati locali contro il referendum sulla giustizia si costituiscono in Puglia

In Puglia, alcuni gruppi di cittadini si sono uniti per opporsi al referendum sulla riforma della giustizia. Hanno deciso di organizzarsi per farsi sentire e partecipare attivamente alla discussione pubblica. La loro presenza si fa sentire nelle piazze e nelle assemblee locali, con l’obiettivo di informare e coinvolgere più persone possibili. La mobilitazione cresce, mentre le discussioni sulla riforma continuano a dividere opinioni e a generare tensioni.

**In Puglia, comitati locali si costituiscono per opposizione al referendum sulla riforma della giustizia. A Mesagne, in via Castello Redazione, e a San Donaci, nella Sala "Walter Tobagi", si sono formati due gruppi di cittadini e associazioni che intendono difendere il principio di autonomia della magistratura. Le assemblee ufficiali saranno nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio, con l'obiettivo di spiegare ai residenti come la proposta di legge potrebbe compromettere l'indipendenza del sistema giudiziario.** A San Donaci, il comitato è stato ufficializzato il 28 gennaio, in una riunione tenuta nella Sala "Walter Tobagi".

