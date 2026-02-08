Referendum bufera sulla Cassazione | ecco chi sono le toghe rosse del fronte del No

La decisione dell’ufficio elettorale della Cassazione di modificare il quesito referendario ha scatenato un putiferio. Le toghe rosse, che fanno parte del fronte del “No”, sono al centro della polemica. La scelta di spostare la data del voto ha diviso l’opinione pubblica e alimentato le accuse di politicizzazione all’interno della magistratura. Ora si aspetta di capire se questa mossa influenzerà davvero il percorso del referendum.

L'ufficio elettorale della Cassazione, che ha deciso di cambiare il quesito referendario proposto dai giuristi di sinistra per far spostare la data del referendum, abbonda di toghe rosse. Basta osservare chi ha firmato l'atto, teso a far slittare di una settimana la consultazione elettorale, per trovare più di qualche semplice collegamento con i progressisti. Partiamo dal vicepresidente dell'organo, il dottore Antonio Frasca, ovvero il giudice che, nel portale "Giustizia Insieme", criticava apertamente il disegno di legge proposto dal governo. La sua era una vera e propria invettiva contro il "sorteggio" per i membri del Csm.

