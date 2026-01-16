Le toghe italiane le più sanzionate in Europa | l' ultima bugia del fronte del No
Negli ultimi giorni si diffonde tra i sostenitori del No alla riforma Nordio l’affermazione che la giustizia disciplinare dei magistrati italiani sia la più severa d’Europa. Questa tesi, tuttavia, merita un’analisi accurata, poiché le statistiche e i dati ufficiali mostrano una realtà più articolata e meno semplificata. È importante distinguere tra percezione e fattualità per comprendere appieno il contesto delle riforme in corso.
Secondo il Fatto e chi si oppone alla riforma Nordio, il Csm italiano è il più severo d'Europa con i magistrati. Ma i dati del Consiglio d'Europa, anzichè sostenere, smentiscono questa affermazione. Anche su questo il fronte del No basa la sua propaganda sulla menzogna “La giustizia disciplinare dei magistrati italiani è la più severa d’Europa”. Sono giorni che il fronte del No alla riforma Nordio sta diffondendo questo messaggio. Peccato che si tratti dell’ennesima falsità: non è affatto vero che il Consiglio superiore della magistratura italiano sia il più severo nel valutare sul piano disciplinare le condotte delle toghe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
