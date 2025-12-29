F1 Verstappen esce allo scoperto | tra Mercedes e Red Bull vince il sentimento

Max Verstappen ha confermato di aver aperto un dialogo con Mercedes, ma ha ribadito il suo forte legame con la Red Bull e l’impegno verso il suo percorso in Formula 1. La sua scelta riflette un equilibrio tra ambizioni personali e fedeltà alla squadra, sottolineando l’importanza dei rapporti consolidati e delle prospettive future nel mondo della Formula 1.

F1, qualifiche Gp Gran Bretagna: a Silverstone pole di Verstappen, poi Piastri. VIDEO - Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna, 12esima gara del Mondiale di F1. tg24.sky.it

F1, Verstappen nella conferenza del GP Austria: "Proverò a vincere ancora". E sulla FIA... - Cercheremo di fare del nostro meglio, in passato abbiamo vinto tanto e in altre occasioni abbiamo avuto sorprese inattese. sport.sky.it

Giornata di F1 tra fiducia e tensioni: Leclerc difende Vasseur e chiede tempo, Verstappen punge la Ferrari, Marko esce di scena, la FIA conferma Ben Sulayem e Norris racconta il peso decisivo del lavoro mentale. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulau - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.