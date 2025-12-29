F1 Verstappen esce allo scoperto | tra Mercedes e Red Bull vince il sentimento
Max Verstappen ha confermato di aver aperto un dialogo con Mercedes, ma ha ribadito il suo forte legame con la Red Bull e l’impegno verso il suo percorso in Formula 1. La sua scelta riflette un equilibrio tra ambizioni personali e fedeltà alla squadra, sottolineando l’importanza dei rapporti consolidati e delle prospettive future nel mondo della Formula 1.
Verstappen conferma colloqui con Mercedes ma sottolinea il legame profondo con la Red Bull e il suo futuro in F1. Max Verstappen ha fatto chiarezza sul suo futuro in Formula 1. Nei mesi scorsi ci sono stati contatti con la Mercedes, ma il campione del mondo ha ribadito il forte legame che lo unisce alla . 🔗 Leggi su Sportface.it
