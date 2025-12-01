Aversa assalto alla banca di via Saporito | ladri in fuga con sportello Atm
Raid all’alba alla filiale BdM di via Saporito ad Aversa, zona Nord, al confine con viale Europa. I malviventi hanno assaltato l’istituto di credito con un furgone e dopo aver sfondato l’ingresso hanno sradicato lo sportello Atm. A quel punto sarebbero andati via facendo perdere le proprie tracce. La dinamica è ancora da accertare. Secondo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Aversa, a Nicola Graziano il Premio Fair Play 2025 del Panathlon - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Assalto alla Banca del Mezzogiorno: banditi sfondano l'ingresso | FOTO - Nel corso della notte, intorno alle 4, una banda di malviventi sfondato l’ingresso, a quanto pare utilizzando una ruspa. Lo riporta casertanews.it
Aversa, rapinò la banca armato e scappò con 60mila euro: individuato il responsabile - Giuseppe Merolla rapinò il 5 gennaio 2024 ad Aversa la filiale della Banca Popolari di Bari in compagnia di un complice Salvatore Sperandeo, fermato subito dopo il colpo. ilmattino.it scrive