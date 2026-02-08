Recanati Protezione Civile nel caos | volontari contro coordinamento per decisioni contestate e ruoli poco chiari

Tensioni e proteste scuotono la Protezione Civile di Recanati. Giovedì scorso, volontari e coordinatori si sono scontrati in aula magna durante un incontro che si è trasformato in un confronto acceso. I volontari hanno contestato le decisioni prese e criticato la mancanza di chiarezza sui ruoli, portando in superficie un malumore diffuso tra chi lavora sul campo. La situazione resta tesa, con poche soluzioni all’orizzonte.

Tensioni nella Protezione Civile di Recanati: un confronto aperto tra volontari e coordinamento. Un confronto diretto e, a tratti, acceso si è svolto giovedì scorso nell'aula magna del Comune di Recanati, portando alla luce malumori e criticità interne al gruppo locale della protezione civile. L'incontro, sollecitato da alcuni volontari, ha visto di fronte il coordinamento, rappresentato da Alessandro Mazzanti, e il responsabile regionale del volontariato di protezione civile, Mauro Perugini, con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Pepa e il comandante della polizia municipale, Nicolas Fulvi.

