Nella notte, i volontari della Protezione Civile di Sezze sono intervenuti per garantire la sicurezza stradale, distribuendo sale contro il ghiaccio. L’attività ha coinvolto diverse zone del paese, con un impegno continuo per prevenire situazioni di pericolo. La loro presenza è fondamentale per mantenere le strade praticabili e tutelare la comunità durante le condizioni meteorologiche avverse.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notte di lavoro per i volontari dell’associazione di protezione civile, impegnati in attività di ricognizione e soprattutto nello spargimento di sale in diverse aree del paese. Secondo quanto comunicato dall’associazione Protezione Civile Città di Sezze – Anvvfc, sono stati distribuiti circa 50 quintali di sale, con interventi ripetuti nelle zone maggiormente interessate da criticità. Sale sparso ovviamente per evitare che le rigide temperature notturno facessero gelare il manto stradale. Sale sulle strade nelle aree con perdite d’acqua: l’obiettivo è la sicurezza della viabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Notte di lavoro per i volontari della Protezione Civile a Sezze: sale sparso sulle strade contro il ghiaccio

