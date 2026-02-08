ravenna festival da sogno si parte con anne sophie mutter

Questa mattina, a Ravenna, è iniziato il Festival con un concerto di Anne-Sophie Mutter. La violinista tedesca ha aperto la rassegna, attirando un pubblico appassionato. La città si prepara a vivere giorni di musica e cultura, con eventi che promettono di lasciare il segno.

"Il più italiano dei santi e il più santo degli italiani". Sono le celebri parole attribuite a Pio XII nel 1939, in occasione della proclamazione di San Francesco patrono d’Italia. E al santo di cui quest’anno ricorrono gli 800 anni della morte è dedicata la XXXVIII edizione di Ravenna Festival (21 maggio11 luglio), che prende il titolo da un altrettanto celebre verso dantesco, quel ’Nacque al mondo un sole’ con cui nel XI canto del Paradiso il Poeta evoca Francesco. Il concerto inaugurale al Pala De Andrè vede la violinista Anne-Sophie Mutter solista con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko in un programma dedicato a Beethoven e Mahler. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante il Consiglio regionale di Ancona, Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra ha sollevato preoccupazioni riguardo alla diminuzione dei fondi destinati al cinema, ai festival e alle rassegne culturali.

