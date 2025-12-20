Anne-Sophie Mutter apre Ravenna Festival
In attesa della presentazione del programma completo, il 7 febbraio al Teatro Alighieri, Ravenna Festival anticipa e mette in prevendita cinque appuntamenti della XXXVII edizione, a cominciare da quello ormai consueto con il concerto dell’ Orchestra Cherubini (30 giugno) diretto dal suo fondatore Riccardo Muti, al Pala De André. Nello stesso luogo è previsto anche il concerto inaugurale, il 21 maggio, con la violinista tedesca Anne-Sophie Mutter (foto) che torna assieme alla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko. Per la danza, il 12 giugno è il turno dello spettacolo Murmuration Level2, l’ipnotica coreografia di Sadeck Berrabah, mentre il ritorno alla Rocca Brancaleone, storico luogo di spettacolo per il Festival, prevede prima una serata jazz all stars in compagnia di Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto e tanti altri (6 giugno) e poi una serata con i Disney-Concert con l’ Orchestra Cherubini diretta da Thiago Tiberio nella colonna sonora di highlights dei classici Fantasia e Fantasia 2000 (6 luglio). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
