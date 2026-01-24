Rapina e accoltellamento in strada per rubare una bici | uno dei responsabili catturato a Cisterna

Un episodio di rapina e accoltellamento avvenuto in strada per il furto di una bicicletta ha portato all’arresto di uno dei responsabili a Cisterna, in provincia di Latina. Dopo aver commesso il reato a Nettuno e aver reso difficile il suo rintraccio, le forze dell’ordine sono riuscite a catturarlo, garantendo così la sicurezza sul territorio.

Aveva commesso una rapina sul territorio di Nettuno, poi era fuggito rendendosi irreperibile. Ora gli agenti della squadra volante lo hanno rintracciato e arrestato in provincia di Latina, a Cisterna. I fatti risalgono ai primi giorni del 2026. Un 19enne di nazionalità tunisina, insieme a un.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Entra in un garage e tenta di rubare un'auto e una bici: catturato dalla polizia Cadavere in una cisterna a margine della strada Martina Franca-Alberobello Intervento dei vigili del fuocoNella zona tra Martina Franca e Alberobello, è stato rinvenuto un cadavere all’interno di una cisterna situata ai margini della strada. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Aggredito e accoltellato per strada a Milano, grave un ragazzo; Torino, più di 12 coltellate a un uomo per rubargli l’Iphone: tre persone in carcere per tentato omicidio; Accoltellato durante una rapina a Firenze, 25enne ferito a un braccio; Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso. Rapina e accoltellamento a Nettuno: 19enne tunisino arrestato a Cisterna di LatinaIl giovane, ricercato per una brutale rapina ai danni di un cittadino straniero, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato grazie a un’attività investigativa ... latinaoggi.eu Termini, rapina a tappe da via Manin a Piazza Vittorio: cinque arresti dopo l’inseguimentoRapina e accoltellamento vicino Termini: bottiglia rotta, fuga verso Piazza Vittorio e metro Carlo Alberto. Arrestati cinque tunisini ... romait.it I carabinieri indagano sull'accoltellamento, a scopo di rapina, di un 25enne straniero, avvenuto in via Pistoiese, a Brozzi, alla periferia di Firenze. Nei pressi della fermata Nave di Brozzi, il 25enne è stato avvicinato da tre sconosciuti i quali, dopo averlo min - facebook.com facebook RT @mattino5: Rapina in villa, morte del bandito accoltellato dal padrone di casa: in diretta a #Mattino5 il commento di @Capezzone sulla l… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.