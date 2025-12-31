Rana Verona supera l' ostacolo Milano e vola alla Final Four di Coppa Italia

Il 30 dicembre, Rana Verona ha conquistato la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, superando nei quarti di finale l'Allianz Milano. La partita si è svolta in un clima di fair play e determinazione, segnando un importante risultato per la squadra. Con questa vittoria, Verona conclude il 2023 con un passo avanti nel torneo nazionale, aprendo nuove possibilità per le fasi successive della competizione.

Nella serata di ieri, 30 dicembre, Rana Verona ha chiuso il 2023 superando l'Allianz Milano nei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Davanti a una cornice di pubblico di quasi 4mila spettatori, la squadra di coach Soli ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, dominando i. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Rana Verona supera l'ostacolo Milano e vola alla Final Four di Coppa Italia Leggi anche: Scandicci non si ferma, la Savino del Bene vola alla Final Four di Coppa Italia Leggi anche: Impresa biancorossa: Forlì Calcio a 5 ribalta la partita e vola alle Final Four di Coppa Italia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bottino pieno a Santo Stefano per Rana Verona: battuta in casa Grottazzolina - I ragazzi di coach Soli hanno avuto la meglio sui marchigiani, che hanno dato filo da torcere soprattutto nel primo set, e rimangono così agganciati a Trento e Perugia nelle primissime posizioni della ... veronasera.it

Il commento di Coach Soli dopo la vittoria nei Quarti di Finale di Del Monte Coppa Italia #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #volleyball - facebook.com facebook

COPPA ITALIA Rana Verona Allianz Milano Martedì 30 dicembre – 19:00 Pala Agsm AIM, Verona (VR) Live su VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.