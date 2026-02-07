Perugia subisce una sconfitta pesante in casa contro Verona, che dimostra di essere in ottima forma. La squadra di casa si tiene in corsa per la finale di Coppa Italia grazie alla vittoria convincente della squadra veneta. La partita si è conclusa con Verona che ha preso il comando fin dai primi set, lasciando poche speranze ai padroni di casa. Ora Perugia deve rimboccarsi le maniche per il ritorno della prossima sfida.

Una semifinale della Del Monte Coppa Italia di Superlega propone una Verona davvero in ottima forma, capace di imporsi con autorità su una Sir Scusa Scai Perugia privata di resistenze concrete. la Rana Verona esprime forza offensiva e solidità difensiva, conquistando la finale con una vittoria netta in tre set. Verona mostra subito intensità e verticalizzazioni efficaci, costruendo il primo vantaggio significativo e allungando sul 12-8 grazie ad un ace e ad un muro decisivo. la squadra veneta mette a segno un altro allungo pesante e chiude il primo parziale a 25-19, sfruttando la vena offensiva dei propri attaccanti e la superiorità in contrattacco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Perugia travolta , Rana resta in corsa per la finale di Coppa Italia

Approfondimenti su Perugia Travolta

Domani si alza il sipario sulla Final Four di Coppa Italia di volley, in scena all’Unipol Arena di Bologna.

Quattro squadre si sfidano questa sera all’Unipol Arena per conquistare un posto in finale nella Coppa Italia di Superlega.

