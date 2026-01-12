Rai faida sindacale sul referendum E Ranucci va dal No Il caso del permesso

La recente faida sindacale in Rai riguarda il referendum sulla Giustizia e ha coinvolto anche il direttore Ranucci, favorevole al No. L’Usigrai, tradizionalmente schierato a sinistra, ha espresso preoccupazioni sulla gestione dell’informazione in vista dell’appuntamento referendario. Questi episodi evidenziano come le dinamiche interne possano influenzare l’orientamento dell’informazione pubblica, sollevando interrogativi sulla neutralità e sull’indipendenza della Rai in un periodo cruciale per

Esistono coincidenze che pesano più delle dichiarazioni. Ieri l'Usigrai, sindacato da sempre schiacciato a sinistra nella televisione pubblica, si è detto "preoccupato" in relazione "alla gestione dell'informazione in vista del prossimo referendum costituzionale sulla Giustizia". Insomma, l'Usigrai, ipercritico del governo di Giorgia Meloni, lamenta la possibile mancanza d'imparzialità nella televisione pubblica a un paio di mesi dall'appuntamento referendario. Ma a stupire sono soprattutto le tempistiche. Perché la sortita arriva poco dopo che Sigfrido Ranucci - ospite d'onore dell'ultimo congresso della sigla sindacale e per qualcuno in via diretta organico all'Usigrai - ha prestato il suo volto per il "No". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rai, faida sindacale sul referendum. E Ranucci va dal No. Il caso del permesso Leggi anche: Piantedosi sul caso Ranucci: "Offensivo adombrare colpe del governo" Leggi anche: La commissione ferma il referendum sul potenziamento del filobus, si va davanti al Tar La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rai, faida sindacale sul referendum. E Ranucci va dal No. Il caso del permesso - Poi l'editto su Cerno Esistono coincidenze che pesano più delle dichiarazioni. ilgiornale.it

