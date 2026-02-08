Ragazzo con disturbo psichico aggredisce donne | e a San Lorenzo arrivano i vigilanti in cerca di visibilità

Un ragazzo con disturbo psichico ha colpito più donne a San Lorenzo. La polizia ha portato il giovane in ospedale, dove ora si trova di nuovo sotto cura. Sono stati alcuni residenti e passanti a chiamare le forze dell’ordine, preoccupati per la sicurezza nel quartiere. Intanto, i vigilanti sono arrivati per cercare di rassicurare le persone e tenere sotto controllo la situazione.

