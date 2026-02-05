San Lorenzo prende a testate donne a caso | è un ragazzo con fragilità nessuno lo prende in carico

Un ragazzo con problemi psichici sta creando scompiglio a San Lorenzo. Si aggira tra le vie del quartiere e, senza motivo apparente, prende a testate le donne che incontra. Nessuno lo ha ancora preso in carico, e la situazione resta molto delicata. La polizia sta cercando di capire come intervenire e aiutare il giovane.

A lavorare per cercare di prendere in carico il caso del giovane che nell'ultima settimana ha dimostrato di diventare aggressivo con le donne del quartiere, è l'assessore Assessore alle Politiche

