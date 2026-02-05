San Lorenzo prende a testate donne a caso | è un ragazzo con fragilità nessuno lo prende in carico

Un ragazzo con problemi psichici sta creando scompiglio a San Lorenzo. Si aggira tra le vie del quartiere e, senza motivo apparente, prende a testate le donne che incontra. Nessuno lo ha ancora preso in carico, e la situazione resta molto delicata. La polizia sta cercando di capire come intervenire e aiutare il giovane.

Un ragazzo si aggira per San Lorenzo prendendo le donne a testate. Ma la situazione è molto delicata: si tratta di un giovane con problemi psichiatrici. E che ha bisogno di aiuto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su San Lorenzo Testate Prende a pugni e testate il gioielliere Lorenzo Ruzza, assolto Danilo Quarto: “Non è stata estorsione” Rebibbia, prende a testate un agente e gli rompe il naso Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Lorenzo Testate Argomenti discussi: Restauro a San Lorenzo in Lucina: Reina prende le distanze dalle dichiarazioni del rettore; Paura a San Lorenzo, una mamma e il suo bambino sono stati aggrediti da un uomo. Ha già colpito in passato; Dichiarazione del cardinale vicario Baldo Reina in merito alla questione del restauro a San Lorenzo in Lucina; Diocesi: Roma, sul restauro nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. La modifica del volto del cherubino non era stata comunicata. San Lorenzo, prende a testate donne a caso: è un ragazzo con fragilità, nessuno lo prende in caricoA lavorare per cercare di prendere in carico il caso del giovane che nell'ultima settimana ha dimostrato di diventare aggressivo con le donne del quartiere, è l'assessore Assessore alle Politiche ... fanpage.it Paura a San Lorenzo: l’aggressione, senza apparente motivo, è stata ripresa dalle telecamere di un locale facebook A Roma, San Lorenzo: mamma aggredita in bici col figlio, frattura al volto, bimbo sotto shock. L’uomo fermato dai Carabinieri è già libero. Chi aggredisce deve rispondere. Sicurezza è un diritto. Chi delinque non può restare. Legalità senza ambiguità. x.com

