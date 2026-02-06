San Lorenzo il 22enne che aggredisce donne e bambini ma non può andare in carcere

La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni che ha aggredito donne e bambini a San Lorenzo, a Roma. Un video di sorveglianza mostra il momento in cui il giovane colpisce una madre con il suo bambino. La scena è stata ripresa da una telecamera e ha provocato sdegno tra i residenti. Nonostante l’arresto, il ragazzo non può andare in carcere per ora, ma è stato denunciato per le aggressioni. La vicenda ha fatto discutere molto in zona, dove si chiede maggiore sicurezza.

Il filmato di una telecamera di sorveglianza ha mostrato a San Lorenzo nella capitale l’aggressione di un 22enne a una madre e a un figlio. Il cittadino tunisino è senza fissa dimora e ha problemi psichiatrici. Dai piccoli furti è passato alle violenze contro le persone, inclusi bambini. La donna ha ricevuto un pugno in faccia mentre era in bicicletta e dietro di lei c’era il figlio di dieci anni. Ha avuto diverse fratture al volto. La polizia lo ha bloccato ma le sue condizioni non consentono l’arresto. Il giorno prima dell’aggressione era stato accompagnato al Policlinico Umberto I in codice rosso psichiatrico.🔗 Leggi su Open.online

La polizia ha arrestato un tunisino che aveva terrorizzato il quartiere di San Lorenzo.

Un uomo di 22 anni è stato denunciato ieri dagli agenti del commissariato San Lorenzo per aver aggredito una donna in bicicletta con il figlio.

