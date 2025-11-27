Ortona perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero | muore una donna di 79 anni

Tragedia nel pomeriggio di oggi 27 novembre a Ortona, dove una donna di 79 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Camillo De Ritis, nei pressi della rotatoria del canile comunale.La donna, residente in città, era alla guida di una Renault Modus e stava percorrendo la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ortona, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore una donna di 79 anni

