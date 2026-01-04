Incidente stradale perde il controllo dell' utilitaria e finisce contro un albero

Un incidente stradale ha coinvolto una donna alla guida di un’utilitaria, che ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarre la conducente. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità, mentre le condizioni della donna sono ancora da valutare.

È stato necessario tagliare le lamiere dell'auto per liberare, dopo un incidente, una donna che era alla guida del mezzo. Immediata la consegna al personale medico del 118, che ha prestato le prime cure alla soccorsa, la quale riportava traumi e ferite da codice rosso.

