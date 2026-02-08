Raffica di Kalashnikov in pieno giorno a pochi passi dal Municipio

Una sparatoria si è verificata a pochi passi dal Municipio di Afragola, poco dopo mezzogiorno. Due uomini su uno scooter hanno aperto il fuoco con un Kalashnikov, colpendo più volte in strada. Nessuno si è fatto male, ma il panico tra i passanti è stato immediato. La scena è durata pochi istanti, poi i due sono scappati. La polizia sta cercando di capire cosa abbia scosso ancora di più la zona, che già da tempo vive sotto il peso della camorra.

Stesa ad Afragola: la camorra torna a sparare. Erano da poco passate le 12.30 quando nei pressi di piazza Municipio, da uno scooter con bordo due soggetti, vengono esplosi alcuni colpi di Kalashnikov. Sul posto, sino giunti sia i carabinieri di Afragola che gli agenti del commissariato di.

