Trovato morto in auto a due passi dal Municipio

Nella giornata di oggi, in via Iovara a Casagiove, è stato rinvenuto senza vita un uomo di circa 80 anni all’interno della propria automobile. L’intera zona è stata oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause del decesso. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, vicina al Municipio.

Tragedia in via Iovara a Casagiove, a due passi dal Municipio. Un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto.Il corpo dell’uomo, accasciato in auto, è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ma il. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Trovato senza vita a due passi dal depuratore Leggi anche: Auto va a fuoco a due passi dal Ponte di Ercole a Caserta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incidenti in montagna, trovato morto l'escursionista veneto disperso dal 27 dicembre; Uomo trovato morto nella sua auto a Catanzaro, indagano i carabinieri; Ion Botnari ucciso dallo scoppio di un petardo artigianale. Sequestrato un altro botto nella sua auto; Hassan, il migrante trovato morto per strada, gli amici: «Solo e taciturno, voleva tornare in Egitto». Scomparso il suo cellulare. Trovato morto in auto a due passi dal Municipio - Un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto. casertanews.it

Scontro frontale tra due auto a Nettuno: morto un ragazzo di 19 anni, tre feriti gravi - Un ragazzo di diciannove anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Scipione Borghese nel Comune di Nettuno, in provincia di Roma. fanpage.it

Migrante trovato morto da due escursionisti: ferite alla testa, è giallo - Il corpo in un mucchio di coperte ai bordi della provinciale. msn.com

Bai Lu & Yujie go ALL OUT dancing 'Queencard' on the bus! | Keep Running EP07 ENG SUB

Veneto. Svolta nelle indagini per la morte del cameriere trovato morto in un terreno agricolo il 31 dicembre scorso. Il pm: «È stata un'esecuzione, ha avuto un complice». Fermato un agente di polizia locale in servizio a Venezia da tre anni; in passato era stato i - facebook.com facebook

Arrestato il presunto killer del barista trovato morto a #Venezia la notte di San Silvestro. Si tratterebbe di un agente della Polizia locale fermato vicino al luogo dove era il corpo. Al #Tg2Rai ore 13,00 #8gennaio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.