Tre Bollini Rosa al San Giovanni di Dio | l’ospedale tra le eccellenze italiane per la salute della donna

Il “San Giovanni di Dio” di Agrigento ottiene nuovamente il più alto riconoscimento ministeriale come “ospedale a misura di donna”. La fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato alla struttura tre Bollini Rosa, il massimo previsto nella scala di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altre letture consigliate

Sono stati confermati tre bollini rosa anche per il biennio 2026/2027 LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/11/lasst-sette-laghi-si-conferma-unazienda-ospedaliera-attenta-alla-salute-delle-donne/2420728/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook

Tre bollini rosa per il Policlinico di Messina - Il riconoscimento è stato assegnato oggi dalla Fondazione Onda in occasione della cerimonia organizzata a Roma, - insanitas.it/sicilia/policl… Vai su X

Ospedali liguri a “misura di donna”, due bollini rosa al nosocomio di Lavagna - Tre bollini rosa al Gaslini e al Villa Scassi, due agli ospedali San Martino, Galliera e Evangelico a Genova, all’ospedale di Lavagna, a quello della Spezia e all’ospedale di Imperia, uno all’ospedale ... Lo riporta radioaldebaran.it

Policlinico di Catania, tre bollini rosa per la medicina di genere - Il “Rodolico” e l’ospedale “San Marco” hanno ottenuto, anche per il biennio 2026- Come scrive insanitas.it

Ospedali top, pioggia di bollini rosa - Tre bollini rosa agli Ospedali Santa Maria della Misericordia di Rovigo e San Luca di Trecenta e due bollini rosa all’Ospedale Santa Maria Regina degli Angeli di Adria: Fondazione Onda ETS, che da ven ... Lo riporta polesine24.it