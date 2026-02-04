Tumori fino a 4 casi su 10 prevenibili | nuova analisi Oms e Iarc

Fino a 4 casi di cancro su 10 potrebbero essere evitati nel mondo, secondo una nuova analisi dell’Oms e dell’Iarc. La ricerca evidenzia come molti di questi tumori siano legati a cause che si possono modificare, come abitudini di vita e infezioni note. Aumenta così l’urgenza di campagne di prevenzione e di interventi mirati per ridurre i rischi più comuni.

(Adnkronos) – Fino a 4 casi di cancro su 10 potrebbero essere prevenuti nel mondo agendo sulle principali cause evitabili, dagli stili di vita alle infezioni note per essere associate a un aumento del rischio. E' quanto indica una nuova analisi globale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della sua agenzia specializzata nella ricerca sul.

