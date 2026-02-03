Tumori prevenibili fino a 4 su 10 | nuova analisi globale di Oms e Iarc
In tutto il mondo, fino a quattro casi di cancro su dieci potrebbero essere evitati se si intervenisse sui fattori di rischio più noti. La nuova analisi dell’Oms e dell’Iarc evidenzia come molte diagnosi potrebbero essere evitate modificando gli stili di vita e combattendo le infezioni che aumentano il rischio di tumore.
Fino a 4 casi di cancro su 10 potrebbero essere prevenuti nel mondo agendo sulle principali cause evitabili, dagli stili di vita alle infezioni note per essere associate a un aumento del rischio. E’ quanto indica una nuova analisi globale dell’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della sua agenzia specializzata nella ricerca sul cancro Iarc (International Agency for Research on Cancer). Lo studio – pubblicato alla vigilia del ‘World Cancer Day’, la Giornata mondiale contro il cancro che si celebra domani, mercoledì 4 febbraio – esamina 30 cause di tumore prevenibili, tra cui tabacco, alcol, elevato indice di massa corporea, inattività fisica, smog, radiazioni ultraviolette e, per la prima volta, anche 9 infezioni cancerogene.🔗 Leggi su Ildenaro.it
