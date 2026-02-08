Quartieri incoronati i presidenti | Siete un riferimento per la città

Il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore Lorenzo Plumari hanno incontrato i presidenti di quartiere nel nuovo hub di Sant’Egidio, a Cervese Sud. La riunione è avvenuta subito dopo le elezioni di dicembre, che hanno portato alla nomina dei nuovi presidenti. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di riferimento dei quartieri per tutta la città. I rappresentanti hanno ascoltato gli impegni degli amministratori e hanno sottolineato l’importanza del loro lavoro quotidiano sul territorio.

Il sindaco Enzo Lattuca e l'assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari hanno incontrato, negli spazi dell'hub di Sant'Egidio (Cervese Sud), tutti i presidenti di quartiere nominati giovedì 22 gennaio, a seguito delle elezioni svoltesi nel dicembre 2025. Al centro dell'incontro il valore del lavoro condiviso, le prossime tappe del nuovo mandato e la nomina del coordinatore del Collegio dei Presidenti, che avverrà nella serata di lunedì 9 febbraio, in occasione del primo incontro più istituzionale, durante il quale saranno definite anche le linee guida del mandato. Nel corso del confronto sono state presentate alcune novità: l'introduzione dei progetti di comunità e delle giornate di quartiere, per rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione tra istituzioni e territori.

