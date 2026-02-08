Quartieri incoronati i presidenti | Siete un riferimento per la città
Il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore Lorenzo Plumari hanno incontrato i presidenti di quartiere nel nuovo hub di Sant’Egidio, a Cervese Sud. La riunione è avvenuta subito dopo le elezioni di dicembre, che hanno portato alla nomina dei nuovi presidenti. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di riferimento dei quartieri per tutta la città. I rappresentanti hanno ascoltato gli impegni degli amministratori e hanno sottolineato l’importanza del loro lavoro quotidiano sul territorio.
Il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari hanno incontrato, negli spazi dell’hub di Sant’Egidio (Cervese Sud), tutti i presidenti di quartiere nominati giovedì 22 gennaio, a seguito delle elezioni svoltesi nel dicembre 2025. Al centro dell’incontro il valore del lavoro condiviso, le prossime tappe del nuovo mandato e la nomina del coordinatore del Collegio dei Presidenti, che avverrà nella serata di lunedì 9 febbraio, in occasione del primo incontro più istituzionale, durante il quale saranno definite anche le linee guida del mandato. Nel corso del confronto sono state presentate alcune novità: l’introduzione dei progetti di comunità e delle giornate di quartiere, per rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione tra istituzioni e territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Cervese Sud
Quartieri, si scelgono i presidenti. La lista Lattuca ne prende dieci
Dopo le elezioni di metà dicembre, i dodici consigli di quartiere si preparano all’insediamento.
In lista solo tre presidenti su dodici . I veterani lasciano i quartieri
Domani si svolgono le prime elezioni online e in modalità mista per i dodici quartieri di Cesena, segnando un momento storico per la città.
Ultime notizie su Cervese Sud
Argomenti discussi: Quartieri, incoronati i presidenti : Siete un riferimento per la città.
Quartieri, incoronati i presidenti : Siete un riferimento per la cittàIl sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari hanno incontrato, negli spazi dell’hub di Sant’Egidio (Cervese Sud), ... ilrestodelcarlino.it
Quartieri, si scelgono i presidenti. La lista Lattuca ne prende dieciDopo le elezioni di metà dicembre i dodici consigli di quartiere si insedieranno a partire dalla prossima settimana con l’elezione dei nuovi presidenti e vicepresidenti. Lunedì 12 gennaio il ... ilrestodelcarlino.it
Laboratorio di analisi della legionella a Pisa, quartieri: San Francesco, Sant'Antonio: Controllo acqua potabile e analisi Legionella: servizio garantito Analisi Legionella per piscine: normative e linee guida per la sicurezza , Controllo Acque Potabili per Luoghi facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.