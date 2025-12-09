in lista solo tre presidenti su dodici i veterani lasciano i quartieri

Domani si svolgono le prime elezioni online e in modalità mista per i dodici quartieri di Cesena, segnando un momento storico per la città. Solo tre presidi su dodici sono stati ricoperti da veterani, mentre la maggioranza vede nuovi elettori e candidati pronti a partecipare a questa innovativa modalità democratica.

Elettori digitatori alle prime elezioni dei dodici quartieri cesenati nella storia di Cesena con il voto online, al via domani, che si accompagnerà in forma mista a quello ai seggi. Sono 238 i candidati, in quattro liste: 'Cittadini in quartiere Cesena', sostenuta da FdI, Lega, FI e Ceche è i quartieri; 'Cesena Città dei quartieri. Enzo Lattuca Sindaco', candidata in tutti i quartiere ad eccezione di Borello e Rubicone; 'Uniti per Borello', al quartiere Borello; e 'Lista Civica per la Sicurezza', al Rubicone. L'affluenza alle urne è un rebus: i più pessimisti temono che si possa faticare addirittura ad andare in doppia cifra, ma i candidati l'hanno presa sul serio per promuoversi tra gli elettori, l'assessore al decentramento Lorenzo Plumari ha lavorato seriamente in raccordo con i quartieri sul nuovo regolamento, le forze politiche di maggioranza e opposizione sono impegnate e l'auspicio è che la partecipazione sia adeguata, anche se non giova alla consultazione elettorale non essere abbinata, come in passato, ad una livello maggiore.