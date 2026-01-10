Dopo le elezioni di metà dicembre, i dodici consigli di quartiere si preparano all’insediamento. La lista Lattuca ha designato dieci candidati per ricoprire i ruoli di presidente e vicepresidente, che verranno eletti nella prossima settimana. Questo processo rappresenta un passaggio importante per il rinnovo delle rappresentanze locali, garantendo una presenza attiva e partecipata nei diversi quartieri della città.

Dopo le elezioni di metà dicembre i dodici consigli di quartiere si insedieranno a partire dalla prossima settimana con l’elezione dei nuovi presidenti e vicepresidenti. Lunedì 12 gennaio il Fiorenzuola (alle 20) e il Rubicone (21.30), martedì 13 gennaio Cesuola (20) e Centro Urbano (21.30), giovedì 15 gennaio Oltresavio (20) e Dismano (21:30); lunedì 19 gennaio Valle Savio (20) e Borello (21.30); martedì 20 gennaio Cervese Sud (20) e Al Mare (21.30), giovedì 22 gennaio, Cervese Nord (20)e Ravennate (21.30). Tutti gli incontri si terranno presso le sedi di quartiere. La lista col nome del sindaco Enzo Lattuca si è affermata in tutti e dieci i quartieri dove si è presentata e dovrebbe esprimere i presidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quartieri, si scelgono i presidenti. La lista Lattuca ne prende dieci

