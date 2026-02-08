La discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina si è fermata per 22 minuti. La gara è stata interrotta a causa di una caduta di Vonn, che ha condizionato anche Goggia, portando a uno stop lungo e imprevisto.

La discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è stata interrotta per ben ventidue minuti. Alle ore 11.59 ha avuto luogo la bruttissima caduta della statunitense Lindsey Vonn, che si è sbilanciata sul primo salto e si è capovolta in aria, picchiando anche il volto sul manto nevoso e venendo soccorsa dai sanitari di pista, prima di essere portata in ospedale in elicottero. La gara è ripresa alle ore 12.21, dopo la discesa di un apripista, come da prassi dopo i lunghi stop. La prima a presentarsi al cancelletto di partenza è stata l’austriaca Mirjam Puchner con il pettorale numero 14, che ha accusato un ritardo di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quanti minuti è stata interrotta la discesa delle Olimpiadi? Goggia condizionata dalla caduta di Vonn, lungo stop

Approfondimenti su Olimpiadi MilanoCortina

Durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è caduta subito dopo aver iniziato la gara.

La discesa femminile di Cortina 2026 si è conclusa in modo drammatico.

Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina

