Caduta choc per Lindsey Vonn | discesa femminile interrotta a Cortina

Durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è caduta subito dopo aver iniziato la gara. La campionessa americana è rimasta a terra dolorante, mentre il pubblico ha smesso di parlare e si è fatto silenzio. La gara è stata immediatamente interrotta e sono arrivati i soccorsi, che hanno prestato le prime cure. Ora si attende di sapere come sta e quali sono le sue condizioni.

Momenti di grande apprensione durante la discesa femminile a Cortina d'Ampezzo. Lindsey Vonn cade dopo pochi secondi di gara e resta a terra dolorante: pubblico ammutolito, gara interrotta e lunghi soccorsi in pista. La discesa femminile dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 è stata segnata da un episodio drammatico che ha gelato Cortina d'Ampezzo. Lindsey Vonn è caduta nei primissimi secondi della sua prova, perdendo l'equilibrio sul primo salto e finendo rovinosamente sulla neve. Il suo allenatore, Aksel Lund Svindal, ha dichiarato che Vonn è stata sottoposta a controlli per valutare le condizioni del suo ginocchio. Ha dolore, ma spero che non sia niente di grave e che non ci sia nulla di rotto. Sarà alla partenza della discesa libera dei Giochi, questa mattina alle 11.30 sull'Olimpia delle Tofane. Insieme a lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano.

