Di Anguillara ho parlato con mio padre che da anni sopravvive al femminicidio di sua figlia Il dolore e la solitudine | così le famiglie affrontano il lutto

Di Anguillara, ho parlato con mio padre, che da anni vive nel dolore per la perdita di sua figlia uccisa in un femminicidio. Mi ha raccontato come il lutto lo accompagni ogni giorno, e come la solitudine lo abbia spesso travolto. La sua storia si intreccia con altre, come quella dei genitori di Claudio Carlomagno, che hanno scritto una riflessione pubblicata sul Fatto Quotidiano. In un paese che fatica ad affrontare il tema della violenza di genere, queste testimonianze sono un pugno nello stomaco.

Sul Fatto Quotidiano di mercoledì 28 gennaio è stata pubblicata nello spazio delle lettere la versione breve della riflessione di Damiano Rizzi scritta dopo il caso di Anguillara e il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno. Qui trovate l’intervento integrale che, per la sua importante testimonianza, riteniamo utile proporre ai lettori. *** Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, mi ha scosso profondamente. Non solo per il gesto in sé, ma perché ha reso visibile ciò che di solito resta nascosto. Dopo un femminicidio non muore soltanto una donna. Lentamente muoiono anche i genitori della coppia, muoiono parti interne ed esterne delle famiglie coinvolte, muore il futuro così come era stato immaginato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Crans-Montana, un padre condivide il dolore per la perdita del figlio, Giovanni, scomparso a 16 anni.

