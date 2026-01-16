Nancy Brilli a teatro con la commedia noir Il padrone

Con uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, mercoledì 28 gennaio (ore 21) sul palco del Teatro Dragoni di Meldola torna in scena Nancy Brilli, protagonista de "Il Padrone", interpretato insieme a Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga per la regia di Pierluigi Iorio. Lo spettacolo, prodotto da Società per Attori in collaborazione con MieleMovie, riporta il pubblico in uno dei periodi più bui della storia italiana. Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938, si diffonde, tra gli ebrei, la pratica di intestare a prestanome fidati i propri beni per metterli al riparo da probabili espropri, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Nancy Brilli in scena con una commedia noir che diverte e coinvolge lo spettatore

Leggi anche: Al Teatro Antei in scena Nancy Brilli con "Il padrone"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nancy Brilli in scena con una commedia noir che diverte e coinvolge lo spettatore; Il padrone: Nancy Brilli protagonista al Teatro degli Industri; Al Teatro degli Antei in scena Nancy Brilli con Il padrone; Nancy Brilli e l'infelicità mai risolta di donna Immacolata. Sul palco commedia noir e pieghe più oscure dell’animo umano.

“Il padrone”: Nancy Brilli protagonista al Teatro degli Industri - Nancy Brilli in scena al Teatro degli Industri di Grosseto con lo spettacolo "Il padrone" per la stagione teatrale. grossetonotizie.com