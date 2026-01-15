Il padrone Nancy Brilli arriva a Cavriglia

Stasera alle 21:30, Nancy Brilli sarà protagonista del secondo spettacolo della stagione teatrale 2026 a Cavriglia. L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, si terrà al Teatro Comunale. Un’occasione per assistere a una performance di grande livello in un contesto culturale di rilievo, inserito nel calendario teatrale della regione.

Stasera alle 21,130 Nancy Brilli sarà protagonista del secondo appuntamento della stagione teatrale 2026, organizzata dal Comune di Cavriglia, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, al Teatro Comunale. L'attrice porterà sul palcoscenico cavrigliese la pièce Il Padronne di Gianni Clementi. La storia ruota intorno a due figure preminenti: il padrone ebreo, personaggio continuamente citato, mai fisicamente presente in scena, ma avvinghiato alla coscienza di Marcello Consalvi, suo fedele ragioniere, e Immacolata, donna bellissima e volitiva, allo stesso tempo cinica e, a tratti, violenta, a sua volta vittima di un'infelicità latente.

